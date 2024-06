liguria,-piana:-la-giunta-ha-le-carte-in-regola-per-finire-il-mandato

Il presidente ad interim: salvo scelte diverse da parte di Toti

Genova, 4 giu. (askanews) – “Abbiamo tutti i requisiti e le carte in regola per rimanere fino a fine mandato, salvo scelte diverse da parte del presidente Toti. Sto parlando a livello di funzionamento della macchina regionale poi, se ci sono altre considerazioni politiche che verranno prese in altre stanze non mi è dato saperlo, non ho la sfera di cristallo”.Lo ha detto il presidente ad interim della Regione Liguria Alessandro Piana, parlando con i giornalisti a margine della seduta del Consiglio regionale in cui si voterà la mozione di sfiducia nei confronti del governatore Giovanni Toti, agli arresti domiciliari da quasi un mese con l’accusa di corruzione.