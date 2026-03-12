giovedì, 12 Marzo , 26

Dalle notti insonni di Sanremo all’Ufficio marchi: Lamborghini registra i suoi ‘festini bilaterali’

(Adnkronos) - La cantante Elettra Lamborghini ha deciso...

Trump: “Se il prezzo del petrolio aumenta facciamo un sacco di soldi”

(Adnkronos) - "Gli Stati Uniti sono il più...

Mici, gastroenterologo: “Aderenza a terapie fondamentale per evitare complicanze”

(Adnkronos) - "I pazienti affetti da malattie infiammatorie...

Salute, Savarino (Ig-Ibd): “Incidenza Mici in aumento, 600mila pazienti entro il 2050”

(Adnkronos) - "L'interazione è il fattore cruciale attraverso...
HomeVideo NewsLiguria, Salis: io non mi sognerei di fare pressioni su Aponte
liguria,-salis:-io-non-mi-sognerei-di-fare-pressioni-su-aponte
Liguria, Salis: io non mi sognerei di fare pressioni su Aponte
Video News

Liguria, Salis: io non mi sognerei di fare pressioni su Aponte

Redazione-web
By Redazione-web

-

4
0

“E’ eticamente sbagliato ma anche istituzionalmente scorretto”

Genova , 12 mar. (askanews) – “Io da sindaca non mi sognerei di telefonare al più grande player del porto e chiedergli di incidere su una campagna elettorale in mio favore. Non solo perché è eticamente sbagliato ma perché è istituzionalmente scorretto”. Lo ha detto la sindaca di Genova Silvia Salis, commentando le presunte pressioni del presidente della Regione Liguria Marco Bucci nei confronti dell’editore del Secolo XIX e proprietario della compagnia di navigazione Msc, Gianluigi Aponte.”Anche sul tema della tassa d’imbarco – ha aggiunto Bucci – nonostante chiaramente non sia stata presa con favore dai player del porto, io tutelo l’interesse della pubblica amministrazione, per cui in questo caso seguo la lezione che ci ha dato il direttore Brambilla. Tutti i player fanno pressioni ma sono pressioni legittime. Il fatto di subire pressioni e far seguire degli atteggiamenti a quelle pressioni è qualcosa che da me non avverrà”.

Previous article
Sabalenka, prove di matrimonio a Indian Wells: in campo… con il velo da sposa
Next article
Base italiana colpita a Erbil, il comandante: no danni a persone

POST RECENTI

Video News

Sayf si racconta: i 7 giorni di Sanremo che gli hanno cambiato la vita

Un backstage senza filtri a "Giorno di Prova"Milano, 12 mar. (askanews) - Un racconto intimo e profondo, fatto di sogni, sacrifici e momenti difficili: nel...
Video News

Tv, Rossi (Rai): disparità player globali in nostro mercato è un tema

Servono formule per riequilibrare potenziale economico e vincoliRoma, 12 mar. (askanews) - "Noi abbiamo un tema molto importante che è la disparità di potenziale economico...
Video News

Base italiana colpita a Erbil, il comandante: no danni a persone

Colonnello Pizzotti: personale aveva raggiunto zone protetteErbil, 12 mar. (askanews) - Non si registrano danni alle persone tra i militari italiani dopo l'attacco con drone...
Video News

Liguria, Salis: caso presunto dossieraggio infanga la politica

"Inquietante che Bucci pensi di poter incidere su linea giornale"Genova, 12 mar. (askanews) - "Ritrovare Genova e la Liguria sulle prime pagine dei quotidiani nazionali...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.