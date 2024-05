liguria,-salvini:-“toti-tra-protagonisti-rinascimento-della-regione”

Il ministro alla cerimonia a Genova per posa cassone nuova diga

Genova, 24 mag. (askanews) – “Vorrei dire grazie a chi l’ha progettata, pensata, approvata, ringrazio il sindaco, l’autorità portuale, gli operai, le manovalanze, gli operai… Ringrazio Giovanni Toti, ringrazio Giovanni Toti perché è stato co-protagonista del Rinascimento della Liguria che negli ultimi anni è stato imponente e maestoso. Con questo non voglio entrare in sfere che non mi competono…”: lo ha detto il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, durante la cerimonia per la posa del primo cassone della nuova diga del porto di Genova nella sede dell’Autorità portuale del capoluogo ligure.