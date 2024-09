Liguria, sondaggio Tecnè: Orlando vince contro tutti gli sfidanti

Ilaria Cavo è la candidata del centrodestra che otterrebbe più voti

Genova, 10 set. (askanews) – Il candidato del campo largo in Liguria, l’ex ministro Andrea Orlando, vincerebbe contro tutti i possibili candidati del centrodestra. E’ quanto emerge da un sondaggio realizzato da Tecnè per l’emittente televisiva locale Primocanale.

Secondo il sondaggio, la deputata di Noi Moderati e coordinatrice regionale della Lista Toti, Ilaria Cavo, raccoglierebbe infatti il 48% delle preferenze contro il 52% di Orlando. Il viceministro delle Infrastrutture e segretario ligure della Lega Edoardo Rixi e l’ex sindaco di Rapallo e coordinatore regionale di Forza Italia Carlo Bagnasco si fermerebbero invece al 47%, con l’ex ministro al 53%.

II vicesindaco di Genova Pietro Piciocchi, l’assessore regionale all’Urbanistica Marco Scajola ed il professore universitario Lorenzo Cuocolo non supererebbero infine il 45% dei consensi, staccati di 10 punti percentuali dal candidato del campo largo che raggiungerebbe il 55%. Molto alto però sarebbe l’astensionismo, con oltre il 50% degli intervistati che non ha fornito alcuna preferenza.