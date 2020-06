ROMA (ITALPRESS) – “Se il Governo non interverrà ulteriormente, da martedì in Liguria si tornerà alla vita normale, mantenendo le precauzioni come le mascherine quando opportune e i distanziamenti. In spiaggia non servirà la mascherina, non cadiamo nel grottesco. In autobus ha senso, non all’aperto o sotto l’ombrellone”. Lo ha annunciato il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti nel corso di un’intervista a Timeline su Sky Tg24. “Spero che già da martedì cadano alcune restrizioni. In Liguria a oggi ci sono appena tre persone in terapia intensiva. Il primo nemico ora è la crisi economica – ha aggiunto – in Liguria la stagione del turismo è fondamentale”.

L'articolo Liguria, Toti "Da martedì vita normale, no a mascherina in spiaggia"

