Liguria tra le prime Regioni italiane per incidenza dell’influenza

“Diversi i virus, ‘Influenza point’ aperti anche in weekend gennaio”

Milano, 11 gen. (askanews) – “La prima settimana di gennaio è stata sicuramente la più pesante per l’influenza in Liguria, con molti ricoveri dovuti anche a virus diversi: B, A e H1N1, e l’influenza continuerà a colpire anche la prossima settimana. Con un’incidenza di circolazione del virus dell’11,8%, siamo tra le prime Regioni italiane dopo Lazio, Marche, Abruzzo, Campania e Puglia. Lo ha detto l’assessore alla Sanità della Regione Liguria, Massimo Nicolò.

“Ancora di più in questa fase ringrazio tutti i sanitari che in questi giorni, così come durante le vacanze di Natale, sono al lavoro per tutelare la salute dei liguri” ha proseguito Nicolò, ringraziando “anche i medici che ci hanno permesso di attivare gli influenza Point, che ricordo rimarranno aperti anche durante questi ultimi tre weekend di gennaio”.

“L’incidenza di sindromi influenzali in Liguria ha raggiunto il picco durante le vacanze natalizie in anticipo sul quadro nazionale: nella nostra regione in particolare abbiamo osservato una frequenza di malattia molto elevata nella coorte degli over65 con ricadute sugli accessi ospedalieri” ha precisato il direttore generale di Alisa, Filippo Ansaldi, spiegando che “stiamo osservando la co-circolazione di più tipi e sottotipi di influenza, con prevalenza di virus A(H1N1), e di altri virus respiratori. Anche nelle altre regioni l’incidenza è in aumento, non possiamo, quindi, escludere una seconda riaccensione della circolazione virale anche nelle prossime settimane”.