Liguria,Paita (Iv): tunnel Fontanabuona a rischio per ritardi governo

“Inaccettabile la tempistica delle procedure di Via”

Genova, 24 apr. (askanews) – La realizzazione del tunnel della Fontanabuona, una delle opere risarcitorie previste dall’accordo tra Regione Liguria, Città metropolitana di Genova e Autostrade per l’Italia dopo il crollo del Ponte Morandi , è “a rischio”. E’ l’allarme lanciato dalla senatrice ligure di Italia Viva Raffaella Paita, che era presidente della commissione Trasporti della Camera quando venne definito l’accordo.

“Sono stata la persona che ha lavorato di più con il sindaco Bucci – sottolinea Paita in un’intervista al Secolo XIX – perché tra le nuove opere ci fosse l’inserimento del tunnel” ma “oggi sono molto preoccupata”. La senatrice di Italia Viva punta il dito contro il governo per i ritardi nell’iter di valutazione di impatto ambientale. “L’unica cosa che questo governo di destra e il ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin, esponente di Forza Italia, avrebbero dovuto fare – spiega Paita – era assicurarsi che le procedure di Via andassero avanti in tempi congrui”.

“E’ chiaro che il lavoro dei tecnici deve rimanere dei tecnici – conclude la senatrice ligure – però è inaccettabile che in un Paese civile le procedure di Via abbiano questa tempistica. Siamo in presenza di un atteggiamento sconcertante che rischia di far saltare tutto. Il governo dovrebbe garantire che la Via vada avanti. Viene il sospetto che sotto sotto Forza Italia non voglia il tunnel”. (foto da profilo Facebook senatrice Paita)