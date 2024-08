ROMA – Un ‘like’ a un ‘vaffa’ per Matteo Salvini e scoppia la polemica. A finire nell’occhio del ciclone è l’europarlamentare di Fratelli d’Italia ed ex campionessa di sci, Lara Magoni, rea di aver messo un cuoricino a un commento poco carino nei confronti del viceministro e titolare dei Trasporti, Matteo Salvini. “Dedicato a voi, Amici. Splendida Ugento, splendido Salento”, scrive su Instagram il leader della Lega postando una foto con la sua fidanzata Francesca Verdini in vacanza in Puglia. E tra i vari commenti spunta la parolaccia perlopiù in maiuscolo. Secondo una foto riportata da La Stampa tra i like al ‘vaffa’ c’è anche quello dell’ex assessora lombarda Lara Magoni che adesso non appare più.

La foto pubblicata da La Stampa

“Lascia davvero senza parole il like di Magoni, europarlamentare di FdI, a un post contenente insulti rivolti al segretario della Lega Matteo Salvini e alla sua compagna Francesca Verdini: siamo fiduciosi che fornirà spiegazioni rapide, accompagnate da delle doverose scuse”, dice il deputato della Lega Luca Toccalini. Gli fa eco la senatrice Mara Bizzotto, vicepresidente vicario del Gruppo Lega a Palazzo Madama: “Sorprende il like dell’europarlamentare di Fratelli d’Italia, Lara Magoni, a un messaggio di insulti rivolto al vicepremier Matteo Salvini e alla sua compagna. L’auspicio, e sono certa che sarà così, è un rapido chiarimento accompagnato da delle scuse”. E ancora: “Sul caso di Lara Magoni e il like al commento offensivo rivolto a Salvini e Verdini si farà sicuramente presto chiarezza. L’auspicio è che ci sia stato un errore”, aggiunge il senatore lombardo della Lega Stefano Borghesi.

L’articolo ‘Like’ a un ‘vaffa’ per Salvini: bufera sull’europarlamentare di FdI Magoni. La Lega vuole le scuse proviene da Agenzia Dire.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it