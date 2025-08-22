venerdì, 22 Agosto , 25

Lil Nas X arrestato a Los Angeles, trovato in strada in mutande e stivali da cowboy

Lil Nas X arrestato a Los Angeles, trovato in strada in mutande e stivali da cowboy

Il rapper statunitense Lil Nas X è stato arrestato a Los Angeles dopo essere stato sorpreso mentre camminava in mutande lungo Ventura Boulevard. La polizia ha riferito che il cantante, al momento del fermo, avrebbe avuto un alterco con gli agenti ed è stato successivamente trasportato in ospedale per una possibile overdose. 

Secondo quanto riferito dal dipartimento di polizia di Los Angeles, gli agenti sono intervenuti intorno alle 5:30 del mattino (ora locale) di giovedì 21 agosto in seguito a una chiamata che segnalava un uomo in biancheria intima che vagava per strada. Alla loro arrivò, Lil Nas X – il cui vero nome è Montero Lamar Hill – avrebbe “caricato” gli agenti, comportamento per il quale è stato arrestato con l’accusa di sospetta aggressione. 

Un portavoce della polizia, Charles Miller, ha confermato che il cantante è stato condotto in ospedale per accertamenti, specificando che potrebbe trattarsi di un caso di overdose. Al momento, i rappresentanti dell’artista non hanno rilasciato dichiarazioni ufficiali. 

Nel frattempo, il sito di gossip Tmz ha diffuso un video non verificato che mostrerebbe il rapper mentre balla in mezzo alla strada indossando solo mutande e stivali da cowboy, invitando i passanti a “unirsi alla festa”. 

Lil Nas X, vincitore di due Grammy e celebre per il successo mondiale “Old Town Road”, aveva recentemente iniziato a promuovere sui social il suo secondo album in uscita, “Dreamboy”, previsto per la fine dell’anno. La sua carriera è stata spesso al centro dell’attenzione mediatica non solo per i traguardi musicali, ma anche per le provocazioni artistiche che hanno acceso dibattiti negli Stati Uniti, in particolare tra i conservatori. 

Al momento non si conoscono ulteriori dettagli sulle sue condizioni di salute. 

