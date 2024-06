Liliana Segre dopo l’inchiesta di Fanpage: “Sarò cacciata ancora dall’Italia?”

ROMA – “Alla mia età dovrò essere cacciata dal mio paese come sono già stata cacciata una volta?”. Così la senatrice a vita Liliana Segre commenta – a In Onda su La 7 – l’inchiesta di Fanpage sulla Gioventù Meloniana. “Queste derive che sono venute fuori in questa ultima settimana in modo eclatante– continua- ci sono sempre state. Nascoste, non esibite, ma ci sono sempre state”. E aggiunge: “Con questo governo si approfitta di questo potere grande della destra, che del resto è stata votata ed è andata al governo, non è che sia rivoluzionaria, e non ci si vergogna più di nulla“.

“Io ho seguito nelle varie trasmissioni questa seduta, chiamiamola così, inneggiante anche a ’Sieg Heil’ – dice ancora Segre – quindi anche con questo motto nazista che purtroppo io ricordo in modo diretto e non per sentito dire. Ora alla mia età dovrò rivedere di nuovo questo? Dovrò essere cacciata dal mio Paese da cui sono stata già cacciata una volta?”. Nessuna provocazione assicura la Segre: “È una domanda che ha una risposta”.

“Dovrò essere cacciata ancora dal mio Paese?” Questa sera l’intervista esclusiva di @mariannaaprile a Liliana Segre. #Inonda dalle 20.30.@lucatelese https://t.co/EAWOISfVrd — In Onda (@InOndaLa7) June 29, 2024

