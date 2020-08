Lille, Arsenal in vantaggio per Gabriel: si è piombato anche lo United – Sky

Gabriel Magalhaes, difensore del Lille, dovrà decidere il suo futuro nelle prossime 48 ore. Sul calciatore ci sono il Napoli ed Arsenal, ma nelle ultime ore si è inserito anche il Manchester United.

Gabriel: 48 ore per decidere il futuro

Gianluca Di Marzio, giornalista di Sky Sport ha riferito che: “Ad oggi l’Arsenal sembra avanti con un’offerta da 26 milioni di euro più 4 di bonus, la stessa presentata dal Napoli. Ma oggi su Gabriel è piombato anche il Manchester United che, però, chiede qualche giorno. Una vera e propria asta, ma con tempi stretti: Gabriel, infatti, vorrebbe decidere entro 48 ore. Nel weekend, dunque, potrebbero esserci ulteriori sviluppi”.

Le parole del presidente del Lille

Gerard Lopez, presidente del Lille, ha annunciato ai microfoni di Talk Sport l’addio di Gabriel che entro domani comunicherà la sua prossima destinazione. Di seguito le sue dichiarazioni.

“E’ giusto dire che Napoli ed Arsenal sono fortemente interessate a Gabriel. Gli abbiamo dato tutto il tempo per prendere una decisione. Abbiamo sempre detto ‘guarda, se abbiamo un accordo con due o tre club e gli accordi sono gli stessi, allora non creeremo una gara di offerte’. Non credo di esagerare se dico che la scelta verrà fatta tra oggi e domani. Non sono in grado di dirti quale sia questa scelta. Gli abbiamo dato alcuni consigli ma non ci piace parlarne in pubblico. Abbiamo parlato di dove dovrebbe andare, ma alla fine lui e il suo ambiente fanno una scelta e noi la sosteniamo. Arsenal? Non voglio dirlo e non voglio parlare per il giocatore”.

