Lille e Napoli spingono per chiudere, il cambio agente di Osimhen complica la situazione: le ultime

Valter De Maggio, giornalista, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli in merito all’affare Osimhen-Napoli. Queste le sue parole in merito.

“Noi siamo sempre stati prudenti con Osimhen. Il calciatore aveva deciso di cambiare agente e per questo avevamo colto che qualcosa poteva cambiare. Il nuovo agente chiede un ingaggio più elevato, con la possibilità di andare in Premier. Il Lille spinge per chiudere, il Napoli vuole chiudere per le stesse cifre e l’agente ne parla col Liverpool”.

Osimhen Napoli, gli aggiornamenti

Manu Lonjon, esperto di calciomercato francese, su Twitter riferisce in merito alle ultime su Osimhen ed il Napoli. Queste le sue informazioni.

“Il Napoli resta in avanti per Osimhen, le parti lavorano per trovare un accordo nelle prossime ore”.

Le ultime

Secondo quanto riferito da Tuttosport, il nuovo agente di Victor Osimhen starebbe giocando al rialzo con il Ds del Napoli, Cristiano Giuntoli, in merito allo stipendio che dovrebbe percepire in azzurro.

“D’Avila ha spiegato a Giuntoli che deve valere la regola di un ingaggio del valore del 10 per cento del quantum speso per il cartellino. Quindi, per 60 milioni di cartellino, spettano ad Osimhen 6 milioni di ingaggio. In pratica come è successo con Lozano, pagato 42 milioni ed oggi titolare di un contratto da 4,2 milioni annui. D’Avila si fa forte anche del fatto che il Liverpool, ma anche il Tottenham ed il Manchester United, avrebbero portato offerte economiche di gran lunga superiori”.

