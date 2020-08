Gerard Lopez, presidente del Lille, ha rilasciato un’intervista alla BBC ed ha parlato del futuro di Gabriel ed il suo possibile approdo al Napoli. Il patron, infatti, ha ufficializzato la cessione del centrale che arriverebbe in azzurro in caso di cessione di Maksimovic o Koulibaly.

Gabriel Napoli: l’annuncio del presidente

“Gabriel è giovane, ma è uno dei due difensori centrali più dominanti del campionato francese. Futuro? Il modo in cui lavoriamo è semplice. Spieghiamo a lui e al suo entourage cosa stiamo cercando e una volta ricevuta l’offerta giusta la scelta è sua, come abbiamo fatto per Pépé e Osimhen. Ora deve prendere una decisione, ma non lo stiamo pressando. Penso che arriverà questa settimana o al più tardi la prossima. Comunque abbiamo dato l’ok per la cessione. Ovviamente la concorrenza c’è, deve prendere la decisione giusta. Ha così tanto talento che avrà successo ovunque andrà”.

Le ultime sulla trattativa

Secondo quanto riferito da Sky, tra Napoli e Lille ci sarebbe un gentleman agreement in merito al passaggio di Gabriel Magalhaes in azzurro. Addirittura, in virtù di ciò, i francesi ieri avrebbero rifiutato un’offerta dell’Everton da 20 milioni.

Il Lille, però, starebbe portando fretta al Napoli per chiudere la trattativa ed evitare che si concluda tutto con un nulla di fatto. Per questo motivo, De Laurentiis dovrà prendere una decisione. Per ufficializzare l’acquisto, però, andrebbe ceduto a stretto giro Koulibaly che è nel mirino di Arsenal e Manchester United.

The post Lille, il presidente rivela: “Abbiamo dato l’ok a Gabriel per la cessione, vi spiego” appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento