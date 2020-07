Lille, tre positivi al coronavirus: problemi per i compagni di squadra di Osimhen

L’emergenza coronavirus sembra non arrestarsi e continua a raggiungere anche il mondo dello sport. Oggi il Lille ha giocato in amichevole contro il Mouscron, vincendo per 2-1. Partita alla quale la formazione francese non si è presentata a pieno organico. Il motivo è che tre dei suoi tesserati sono risultati positivi al Covid-19.

Tre calciatori del Lille positivi al coronavirus

I tre calciatori del Lille positivi al coronavirus sono Renato Sanches, Jonathan Ikoné e Jonathan Bamba. A riferirlo è lo stesso allenatore del club francese Christophe Galtier. Nessuno dei tre era al seguito dell squadra nella giornata odierna, e al momento sono state adottate tutte le misure del caso. Questi hanno contratto il virus durante le loro vacanze. Sanches era in Portogallo e resterà lì in attesa di guarigione. Ikoné e Bamba dovrebbero essere di ritorno lunedì prossimo ma si deciderà di comune accordo col club cosa fare.

