Lillo e i 20 anni del programma ‘610’: “E’ nato come tappabuchi”

Roma, 12 set. (askanews) – “E’ sorprendente. Se mi soffermo a pensarci, è sorprendente il fatto che questo programma è nato come tappabuchi estivo di vent’anni fa, del solo mese di agosto Ma andò immediatamente bene, ci fu subito una bellissima reazione. Abbiamo rinnovato l’anno dopo e di anno in anno abbiamo rinnovato 610 da vent’anni. Ed è bello pensare a un programma che è diventato un programma così amato dagli italiani. Questo è impagabile”. Lo ha detto ad askanews Lillo, conduttore – insieme a Greg – di 610 su Rai Radio2, in diretta da Via Asiago il sabato e la domenica.