Sanremo Human Index: web in controtendenza, +20% di interazioni, la classifica social premia Arisa

(Adnkronos) - Il festival di Sanremo 2026 esplode...

Cori e borracce che volano: la festa del Bodo a San Siro

(Adnkronos) - Il Bodo/Glimt ha conquistato San Siro....

Mantova, deve eseguire sfratto esecutivo: ufficiale giudiziario trova inquilino impiccato

(Adnkronos) - Dopo due tentativi di sfratto per...

Roma, Elefante di Bernini restaurato dopo distacco della zanna

(Adnkronos) - L’elefante di Piazza della Minerva di...
Lillo: stasera “spalla” di Conti, gioco sul linguaggio di Sanremo
Lillo: stasera “spalla” di Conti, gioco sul linguaggio di Sanremo

“Mi esibirò con una canzone difficilissima”

Sanremo, 25 feb. (askanews) – “Mi piace giocare sulla situazione che vivo, lo faccio in radio, a teatro. E stasera voglio giocare su Sanremo, su quello che rappresenta e sono felice di avere a fianco una persona come Carlo Conti che ti mette a tuo agio, una grande spalla. Sarò la spalla di Carlo, lui sarà la mia spalla. Saremo la spalla di entrambi”: così Lillo in conferenza stampa a poche ore dalla seconda serata del Festival di Sanremo, dove sarà co-conduttore al fianco di Carlo Conti e Laura Pausini.”Giocheremo e ci divertiremo giocando sul linguaggio di Sanremo – ha sottolineato Lillo – e mi esibirò con una canzonedifficilissima, veramente tosta. Speriamo bene….”.

Sanremo, Lillo: Pucci? Io l’avrei fatto il Festival, ma web è feroce
A Itasec26 Istituzioni e Comunità Scientifica insieme per il futuro della Cybersecurity in Italia

