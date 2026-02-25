lillo:-stasera-“spalla”-di-conti,-gioco-sul-linguaggio-di-sanremo

“Mi esibirò con una canzone difficilissima”

Sanremo, 25 feb. (askanews) – “Mi piace giocare sulla situazione che vivo, lo faccio in radio, a teatro. E stasera voglio giocare su Sanremo, su quello che rappresenta e sono felice di avere a fianco una persona come Carlo Conti che ti mette a tuo agio, una grande spalla. Sarò la spalla di Carlo, lui sarà la mia spalla. Saremo la spalla di entrambi”: così Lillo in conferenza stampa a poche ore dalla seconda serata del Festival di Sanremo, dove sarà co-conduttore al fianco di Carlo Conti e Laura Pausini.”Giocheremo e ci divertiremo giocando sul linguaggio di Sanremo – ha sottolineato Lillo – e mi esibirò con una canzonedifficilissima, veramente tosta. Speriamo bene….”.