Lilly a Milano Cortina 2026: sensibilizzazione sull’obesità

Inaugurate due esperienze immersive firmate Lilly

Milano, 11 feb. (askanews) – Nel giorno dell’apertura delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina, anche Lilly, Sponsor dell’evento, è stata protagonista, accendendo l’impegno per la salute nel cuore della città lombarda con l’inaugurazione di due installazioni immersive: The Impossible Gym – Winter Edition in Piazza dei Mercanti, e l’Igloo Lilly ai Fan Village in Piazza del Cannone. Due experience pensate per spostare l’attenzione dalla sola performance sportiva all’innovazione scientifica, dal corpo ideale al corpo reale, come sottolineato da Federico Villa, Associate Vice President Corporate Affairs & Patient Access di Lilly Italy HUB.”L’obesità è la patologia del nuovo millennio e purtroppo sarà la vera sfida di salute pubblica da vincere nei prossimi anni. Oggi c’è ancora molto stigma attorno a questa patologia, quindi il nostro lavoro non è solo quello di offrire un’opzione a medici e pazienti per la cura di questa malattia, ma è anche quella di lavorare proprio per migliorare la consapevolezza su questa patologia e superare lo stigma per far sì che tutto l’ecosistema possa approcciare i pazienti con le migliori opportunità di prevenzione, diagnosi e cura”.I visitatori saranno chiamati a riflettere su come i successi più importanti, sia nello sport che nella scienza, nascano da un cammino fatto di sfide, successi e fallimenti, come sottolineato da Iris Zani, Presidente di Amici Obesi.”Allora parto dalle campagne di sensibilizzazione dicendoti che più lanciamo il messaggio e più facciamo comprendere che si tratta di una malattia e che quindi va aiutata e ci sono percorsi di cura adatti. Campagne di sensibilizzazione come questa servono proprio per togliere quell’alone di stigma che ricopre questa patologia”.Tra i capisaldi dell’impegno di Lilly nel migliorare la salute collettiva svetta l’impegno per l’obesità, oggi riconosciuta come malattia multifattoriale cronica progressiva e complessa, legata a fattori genetici, metabolici, comportamentali e ambientali, come spiegato da Roberto Vettor Membro eminente della Società Italiana dell’Obesità, Direttore Scientifico e Coordinatore Clinico del Centro per le Malattie Metaboliche e della Nutrizione di Humanitas.”L’obesità è una malattia cronica, recidivante e progressiva, è una malattia vera e quindi bisogna portare fondamentalmente al largo pubblico, ma soprattutto ai pazienti e anche agli operatori sanitari, la consapevolezza che ci si trovi davanti ad una malattia, una malattia vera con tutta una sua fisiopatologia, una sua clinica e così via”.The Impossible Gym – Winter Edition, aperta al pubblico fino al 22 febbraio, è stata realizzata traendo ispirazione dagli sport invernali e pensata per far emergere gli ostacoli e le sfide che ogni giorno le persone che convivono con l’obesità devono affrontare e superare. A unire simbolicamente Milano e Cortina, dunque, sarà il filo rosso di Lilly, medicine company, segno distintivo di una visione che mette al centro la cura, la ricerca e l’impegno costante verso il futuro. Da Piazza del Cannone e Piazza dei Mercanti a Milano fino a Piazza Angelo Dibona a Cortina, questo legame ideale attraversa i luoghi simbolo di Milano Cortina 2026, tracciando una storia fatta di connessioni, progresso e speranza.