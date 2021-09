BOLOGNA – I suoi outfit glam e le goffe avventure professionali nella capitale europea dello stile avevano trasformato la serie Netflix “Emily in Paris” in un cult modaiolo. Oggi l’attrice protagonista Lily Collins, figlia della leggenda della musica Phil Collins, ha sposato il compagno di lunga data Charlie McDowell, regista e sceneggiatore.

Il matrimonio, in realtà, si è tenuto sabato scorso in Colorado, ma la giovane attrice lo ha rivelato soltanto ieri sera con una serie di immagini sul suo profilo Instagram, che la ritraggono raggiante in un abito di pizzo bianco realizzato da Ralph Lauren. Le foto sono accompagnate da una romantica didascalia/dedica: “Non ho mai voluto essere il qualcuno di qualcuno più di quanto non voglia essere il tuo, ed ora sono tua moglie. Il 4 settembre siamo ufficialmente diventati il per sempre l’uno dell’altra. Ti amo oltre”.

L’attrice e figlia d’arte, 32 anni, si è fatta notare dal pubblico televisivo non soltanto per il ruolo da protagonista in “Emily in Paris” (di cui si attende una seconda stagione), ma anche per il ruolo drammatico nel film di Marti Noxon “Fino all’osso”, per la parte di Fantine nella miniserie “I Miserabili”, per la recente apparizione in “Mank” di David Fincher.

]]

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it

L’articolo Lily Collins ha sposato Charlie McDowell: “Siamo il per sempre l’uno dell’altra” proviene da Ragionieri e previdenza.

continua a leggere sul sito di riferimento