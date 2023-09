Lime: I sem. record, cresce domanda bici e monopattini in sharing

Oltre 250 mln usd di prenotazioni lorde (+45%), Ebitda di 27 mln

Milano, 12 set. (askanews) – Lime, azienda californiana attiva nello sharing di monopattini e bici elettriche, ha chiuso il primo semestre con oltre 250 milioni di dollari di prenotazioni lorde (+45%) e un Ebitda rettificato positivo per 27 milioni, con un miglioramento del margine di 29 punti percentuali.

“La crescita dei ricavi su base annua e la capacità di operare in modo proficuo sono segnali forti per la redditività a lungo termine di Lime. Questo primo semestre da record è una solida conferma dei nostri investimenti nella progettazione interna dell’hardware, nell’eccellenza operativa e nella coltivazione di solide relazioni con i centri urbani”, ha dichiarato Wayne Ting, Ceo di Lime.

La crescita dell’azienda nel 2023 è stata favorita dal record di oltre 40 milioni di noleggi a livello globale registrati nel secondo trimestre. Lime è al primo posto per quota di mercato di monopattini elettrici in sharing negli Stati Uniti e in Europa. Quest’anno Lime si è aggiudicata oltre il 90% dei permessi messi a gara a livello globale, tra cui Londra, New York City, Milano, Roma, Madrid, Lille, Oslo e Vienna.