Nella storia senza tempo della transumanza un’immagine come questa non si era mai vista. Il pastore a volto coperto in ossequio alle regole antivirus incede col bastone alla guida di oltre settecento pecore per le strade di Canzo, paese vicino a Lecco molto amato dagli escursionisti per i suoi bei sentieri verso boschi e cime.

L’immagine, opera di Roberto Marasco che l’ha pubblicata in un gruppo locale su Facebook, ferma il passaggio della folla bianca e lanosa partita da Oggiono verso il Pian del Tivano, a circa mille metri di quota in provincia di Como.

Quest’anno le ‘viaggiatrici’

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo L’immagine del pastore in transumanza con la mascherina proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento