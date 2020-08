AGI – Continuare la battaglia contro le classi ‘pollaio’. La ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina, ribadisce il suo impegno in questa direzione e in una lettera inviata ai docenti e a tutto il personale scolastico scrive: “C’è una battaglia da portare avanti su tutte: quella per eliminare le classi sovraffollate, le cosiddette classi pollaio”.

“Abbiamo cominciato a intervenire sul provvedimento che ha dato loro origine – spiega la ministra – il decreto del presidente della Repubblica 20 marzo 2009 n. 81. Già oggi possiamo derogarvi, per l’emergenza, abbassando il numero di alunni per classe. Porteremo avanti questo percorso”.

Azzolina prende carta e penna per spronare tutto il personale scolastico per quella che definisce una “responsabilità storica grande”

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo L’impegno della ministra Azzolina contro le classi ‘pollaio’ proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento