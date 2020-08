L’impegno della ministra Catalfo per la tutela dei rider

AGI – “Sono certa che con un dialogo aperto e costruttivo fra le parti sociali si potrà giungere alla stipula di un accordo in grado di assicurare ai rider un quadro di tutele certe ed effettive e, al contempo, garantire una genuina concorrenza in un settore in costante evoluzione. Come ministro seguirò attentamente il cammino di questo confronto, assicurandomi che porti alla definizione di un’intesa positiva per tutti i soggetti coinvolti”.

L’impegno della ministra

Lo scrive su Facebook il ministro del Lavoro, Nunzia Catalfo, al termine del tavolo sui rider. “Oggi si è aperto il confronto fra le parti sociali per arrivare alla sottoscrizione di un contratto collettivo nazionale per i rider.

