L’impero Fininvest: con Mediaset e Mondadori un gruppo da 4 miliardi

Di Silvio Berlusconi il 61,2% della holding, ai 5 figli le quote restanti

Milano, 12 giu. (askanews) – Con un fatturato di quasi 4 miliardi di euro e più di 15mila dipendenti, il gruppo Fininvest, fondato da Silvio Berlusconi a metà degli anni Settanta, è una delle maggiori realtà imprenditoriali italiane che opera nei settori della televisione, della radio, del cinema e dell’editoria. La holding controlla i gruppi Mediaset (oggi MFE-MediaForEurope) e Mondadori, e ha un’importante partecipazione del 30% in Banca Mediolanum. Tre partecipazioni che tutte assieme oggi valgono in Borsa oltre 2,8 miliardi di euro. Dal 2018 possiede anche il 100% dell’A.C. Monza, dopo essere stata per 31 anni proprietaria del Milan. Oltre alla passione per il calcio la holding di casa Berlusconi racconta anche il legame dell’ex premier con la città di Milano: dal 1978, infatti, è sua la proprietà del Teatro Manzoni. Tramite Fininvest Real Estate & Services gestisce inoltre alcune proprietà immobiliari, come Villa Gernetto a Lesmo, e possiede Alba Servizi Aerotrasporti che governa la flotta aerea del gruppo.

Questo l’impero industriale che il fondatore di Forza Italia lascia ai cinque figli: la primogenita Marina, che è già presidente di Fininvest – carica che ricopre dal 2005 – e di Mondadori (dal 2003), il secondogenito Pier Silvio, amministratore delegato di MFE, e i figli del secondo matrimonio Barbara, Eleonora e Luigi. Fininvest è controllata per il 61,2% da Silvio Berlusconi, attraverso quattro holding. Il resto delle quote sono divise tra i figli: Marina e Pier Silvio hanno il 7,65% ciascuno, mentre Barbara, Eleonora e Luigi possiedono insieme il 21,42% attraverso la Holding Quattordicesima, di cui ognuno ha il terzo del capitale. Il restante 2% circa sono azioni proprie.

Il bilancio 2021 di Fininvest – l’ultimo disponibile – vede il risultato netto della capogruppo in utile per 361,2 milioni rispetto alla perdita di 27 milioni del 2020, che scontava il venir meno dei dividendi delle partecipate a causa della pandemia. Lo scorso anno, alla famiglia Berlusconi Fininvest ha staccato dividendi per complessivi 150 milioni, in aumento rispetto ai 100 milioni dell’anno precedente. A livello consolidato, l’utile 2021 è stato di 360,2 milioni, più che raddoppiato dai 141 milioni del 2020, i ricavi sono saliti a 3,81 miliardi (+10,4%), con un avanzo di oltre 250 milioni. “Un dato che certifica una più che rassicurante stabilità finanziaria e che permette di considerare eventuali ulteriori opportunità di crescita”, spiegava Fininvest nella nota con cui a fine giugno 2022 l’assemblea dei soci aveva approvato il bilancio.

Allo sviluppo internazionale guarda MFE (la denominazione che ha assunto Mediaset nel 2021 con il passaggio della sede legale in Olanda) che, con 2,8 miliardi di ricavi e un capitalizzazione di Borsa complessiva di circa 1,7 miliardi, è il principale asset dell’impero Berlusconi. MFE non è solo la tv con Canale 5, Italia 1 e Rete 4, ma anche la pubblicità con Publitalia ’80, le radio con RadioMediaset (Radio 105, R101, Virgin Radio, Radio Monte Carlo e Radio Subasio), le torri con Ei Towers, il cinema con Medusa e le produzioni di fiction con TaoDue. Fininvest ha un controllo “blindato” su MFE, detenendo il 47,9% del capitale, percentuale che porterebbe al fallimento qualsiasi tentativo di Opa non concordata. Al momento, in ogni caso, non c’è nessun segnale che lasci intendere una volontà della famiglia di disimpegnarsi e con Vivendi, che nel 2016 tentò la scalata, non sembrano esserci segnali di allarme. Coi francesi, dopo cinque anni di battaglia, è stato firmato lo scorso anno un accordo “di pace”, che ha messo fine a tutte le pendenze legali e alle varie richieste di risarcimento milionarie, avviando un processo di vendita sul mercato dell’intera quota nel corso di un periodo di cinque anni. Vivendi ha poi favorito di recente il via libera dell’assemblea all’operazione di fusione per incorporazione di Mediaset Espana in MFE. Sullo sfondo resta la partita ProsiebenSat, l’emittente tedesca di cui il gruppo guidato da Pier Silvio Berlusconi è primo azionista con il 29% circa.

Più “tranquillo” l’asset Mondadori, di cui Fininvest ha il 53,3% del capitale (69,5% dei diritti di voto), per un valore di mercato di circa 270 milioni. Il gruppo, quotato in Borsa e che sette anni fa ha acquisito Rcs Libri, è oggi il maggiore editore di libri e tra i leader del settore magazine nel Paese. Ha chiuso il 2022 con ricavi a 903 milioni e realizzando il miglior risultato netto degli ultimi 15 anni a 52,1 milioni, che ha permesso di proporre un dividendo in crescita del 30%. E’ recente l’uscita dal Giornale, con la firma della cessione per 3,7 milioni della partecipazione del 18,45% detenuta nella società editrice del quotidiano, nell’ambito dell’acquisto da parte della famiglia Angelucci delle quote di maggioranza.

Fininvest possiede anche il 30% di Banca Mediolanum, una partecipazione che oggi vale in Borsa 1,8 miliardi. Un sodalizio, quello con la famiglia Doris, che dura dal 1982, ossia da quando Ennio Doris lanciò Programma Italia, la prima rete in Italia ad offrire consulenza globale nel settore del risparmio, con Silvio Berlusconi socio al 50%. Realtà che ha poi portato, nel 1997, alla nascita di Mediolanum. Restando in area finanziaria, nel 2021 Fininvest è uscita dall’azionariato di Mediobanca vendendo il suo 2% per 174 milioni. La partecipazione in Piazzetta Cuccia risaliva al 2007. Un legame (indiretto) con l’istituto di piazzetta Cuccia resta, essendo Banca Mediolanum azionista con il 3,4%.

Infine il calcio. Dopo essere stato per 31 anni, fino ad aprile 2017, proprietaria del Milan, nel settembre 2018 la holding della famiglia Berlusconi ha rilevato il 100% del Monza sborsando 2,9 milioni e rilanciando il club, portandolo prima in Serie B e poi in A. Fininvest custodisce gran parte dell'attività dell'impero di Berlusconi ma l'ex premier ha conservato al di fuori della capogruppo altre proprietà, soprattutto immobiliari. E gli asset ai piani alti, diversi da MFE, Mondadori e Mediolanum, sono più difficili da valutare. Secondo l'ultima stima della rivista americana Forbes il patrimonio di Silvio Berlusconi ammonterebbe a circa 6,8 miliardi di