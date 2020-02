MILANO (ITALPRESS) – Quanto pesa la forza di un brand nelle scelte che ognuno di noi compie ogni giorno? Tanto dal momento che i consumatori esprimono quotidianamente preferenze acquistando prodotti e servizi, modellando la propria vita in base ai propri desideri.

Desideri che si traducono in brand prediletti in cui ci si riconosce e rispecchia. Sono sempre di più le ricerche e le classifiche dei “marchi” che fotografano non solo il livello di riconoscibilità, reputazione, e successo, ma anche la garanzia di qualità, affidabilità e connotazione valoriale degli stessi, oltre alle classiche liste di brand globali valutati sulla base della loro notorietà e caratteristiche aspirazionali.

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo L’importanza del marchio, Amazon domina ma la Ferrari resta un sogno proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento