linate-inaugura-il-face-boarding,-sull’aereo-mostrando-il-volto

L’ad di Sea: sistema garantisce sicurezza e rispetto privacy

Milano, 7 mag. (askanews) – Per volare da Linate basterà metterci la faccia. Il city airport di Milano inaugura oggi il servizio di face boarding: nessuna carta di imbarco né documento, per salire sull’aereo si potrà mostrare il volto ai sistemi di riconoscimento facciale che apriranno le porte del gate. Dopo i controlli smart e l’arrivo della metropolitana, “con la biometria facciamo un ulteriore investimento che punta a migliorare sempre più l’esperienza del passeggero”, sottolinea l’ad di Sea, Armando Brunini, che rassicura sulla protezione dei dati personali dei viaggiatori: il sistema, dice, “garantisce maggiore sicurezza ed è rispettosa della privacy”.

Il servizio di face boarding permette ai passeggeri che lo desiderano di accedere ai controlli di sicurezza e di procedere all’imbarco utilizzando il sistema biometrico di riconoscimento facciale realizzato da Sea con Thales e Dormakaba, che hanno sviluppato rispettivamente il sistema di elaborazione biometrica e gli appositi gate. A poterlo utilizzare sono tutte le compagnie aeree, Ita Airways e SAS le prime ad aderire al progetto.

Il sindaco di Milano, Beppe Sala, parla di “una grandissima novità di cui dobbiamo essere orgogliosi: Linate è l’unico aeroporto in Europa con un sistema del genere aperto a tutte le compagnie”, ha detto il numero uno del comune che controlla oltre il 54% di Sea. Quella del city airport, ricorda, è anche una storia di “resilienza: ci sono stati momenti in cui ci si chiedeva se avesse senso continuare con Linate e oggi siamo in un aeroporto che vince premi, connesso con il centro della città, con tecnologie che rendono facilissimo passare i controlli”.

Quella presentata oggi viene definita da Sea una innovazione “sicura, semplice e rapida”, una “evoluzione” del test fatto nei mesi scorsi in aeroporto. “Il face boarding sviluppato in collaborazione con Enac e Polizia di Stato, oltre a offrire una maggior velocità dei controlli ne aumenta l’efficacia e garantisce la tutela della privacy e dei dati dei passeggeri”, si legge in una nota della società. Per sfruttare la novità servirà registrarsi tramite i chioschi presenti nello scalo o direttamente dai dispositivi mobili (con l’app che sarà disponibile da giugno) per non dover più mostrare mostrare documenti e carta d’imbarco.