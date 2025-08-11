lunedì, 11 Agosto , 25

Parietti-Cuccarini, tregua social dopo il botta e risposta: “Buon compleanno”

(Adnkronos) - Tra Alba Parietti e Lorella Cuccarini...

Etna, colata di lava a 3000 metri: voli regolari all’aeroporto di Catania

(Adnkronos) - Voli regolari all'aeroporto di Catania dopo...

West Nile, altre due vittime: nel Lazio e in provincia di Caserta

(Adnkronos) - Altre due vittime per il virus...

Martina Colombari nel cast di ‘Ballando con le stelle’, l’annuncio con le…capre

(Adnkronos) - Martina Colombari entra ufficialmente nel cast...
l’incendio-a-bordo-nave-traghetto-rubattino,-tra-palermo-e-napoli
L’incendio a bordo nave-traghetto Rubattino, tra Palermo e Napoli

L’incendio a bordo nave-traghetto Rubattino, tra Palermo e Napoli

Video NewsL'incendio a bordo nave-traghetto Rubattino, tra Palermo e Napoli
Redazione-web
Di Redazione-web

A poche miglia al largo di Capri, per fortuna nessun ferito

Napoli, 11 ago. (askanews) – Momenti di forte apprensione per un incendio scoppiato nel pomeriggio di domenica 10 agosto nella sala macchine della nave-traghetto Raffaele Rubattino, impegnata nei collegamenti di linea tra Palermo e Napoli. Il comandante della nave ha lanciato il mayday alla Capitaneria di Porto mentre la nave era in transito a poche miglia al largo di Capri. Sul posto si sono recate per i soccorsi le motovedette della Guardia Costiera, partite da Napoli e da Capri, e numerose unità in supporto e assistenza.Il fumo era chiaramente visibile da Capri. Il personale di bordo ha provveduto a spegnere l’incendio evitando che si propagasse ad altri locali della nave. Nessuna delle 227 persone a bordo è rimasta ferita. La nave è stata trainata da due rimorchiatori, in tarda serata, nel porto di Napoli.

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.