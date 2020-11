AGI – La sfida all’ultimo voto nella corsa alla Casa Bianca non preoccupa Wall Street che chiude l’election day in netto rialzo. A trainare il listino sono stati i titoli tecnologici, con il Nasdaq protagonista di un balzo del 3,85%, come non accadeva da aprile scorso. Il Dow Jones sale invece dell’1,35%, mentre l’S&P 500 avanza del 2,21%. L’indice Cboe, che misura la volatilità del mercato, è sceso ai minimi da due settimane, dopo aver toccato il massimo da 4 mesi alla vigilia del voto.

L’incertezza sul verdetto della notte elettorale non ha dunque spaventato gli investitori. Un po’ perché era stato in parte già prezzato nei giorni scorsi sulla scia dei sondaggi.

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo L’incertezza sul voto Usa non spaventa la Borsa di New York proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento