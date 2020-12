AGI – Italia e Egitto, da ieri, hanno deciso di separarsi consensualmente. Nella vicenda legata alla morte di Giulio Regeni, il 28enne ricercatore universitario scomparso al Cairo il 25 gennaio del 2016 e trovato cadavere il 3 febbraio successivo lungo la strada che collega Alessandria alla capitale egiziana, i due Paesi hanno reso noto di voler procedere ciascuno per proprio conto.

In realtà, al di là dei ripetuti appelli alla reciproca collaborazione e alla ricerca comune di una verità giudiziaria, una fattiva unione tra Roma e il Cairo sul tema non c’è mai stata e non certo per mancanza di volontà dei magistrati di piazzale Clodio,

L’articolo L’inchiesta sulla morte di Giulio Regeni è finita ma il caso resta aperto proviene da Notiziedi.

