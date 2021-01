L’incontro e il chiarimento tra Pierpaolo Pretelli e la mamma Margherita al GF Vip 2021 | Video Mediaset

L’incontro e il chiarimento tra Pierpaolo Pretelli e la madre che compare a sorpresa nella Casa per avere un confronto con il figlio, in merito ai commenti sulla sua storia con Giulia Salemi. La madre dice al figlio di frenarsi, perchè ha un figlio a Casa, ma l’ex velino replica che ha 30 anni, è adulto e sa quello che fa. Le va di viversi questa emozione con Giulia, che alla fine viene chiamata da Alfonso per conoscerla.

Poi è la volta del padre di Giulia Salemi che invia una lettera alla figlia dove benedice la sua relazione con Pierpaolo Pretelli. I due ragazzi si commuovono. Ecco il Video Mediaset.

