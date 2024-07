l’incontro-fra-putin-e-assad-al-cremlino

Obiettivo allentare le tensioni fra Turchia e Siria

Mosca, 25 lug. (askanews) – Il presidente russo Vladimir Putin ha ricevuto al Cremlino il presidente siriano Bashar al Assad. L’incontro è avvenuto mercoledì, ma la notizia e le immagini del colloquio sono state diffuse solo successivamente.L’incontro, il primo dal marzo 2023, ha l’obiettivo di porre la Russia come mediatrice per allentare le tensioni fra Turchia e Siria e arrivano dopo che il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha fatto intendere la possibilità di un incontro a tre per discutere la normalizzazione dei legami tra Ankara e Damasco.”Sono molto interessato alla tua opinione su come si sta sviluppando la situazione nella regione nel suo insieme”, ha detto Putin ad Assad. “Purtroppo c’è una tendenza all’escalation, lo vediamo. Ciò vale anche direttamente per la Siria”, ha detto ancora Putin.”Considerando tutti gli eventi che stanno accadendo oggi nel mondo nel suo complesso e nella regione eurasiatica, il nostro incontro di oggi sembra molto importante per discutere tutti i dettagli dello sviluppo di questi eventi e le possibili prospettive e scenari”, ha detto Assad a Putin.