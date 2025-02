L’incontro Putin-Trump potrebbe esserci già a febbraio

Il capo della Commissione affari internazionali della Duma: i preparativi sono già in fase avanzata

Roma, 6 feb. (askanews) – I preparativi per un incontro tra il presidente russo Vladimir Putin e il presidente americano Donald Trump sono “in fase avanzata”, secondo Leonid Slutsky, capo della Commissione affari internazionali della Duma di Stato russa. Slutsky ritiene che il vertice potrebbe concretizzarsi già a febbraio oppure nel mese di marzo.

“Febbraio o marzo, non mettiamoci a indovinare e diamo ai leader l’opportunità di prepararsi in modo competente e esauriente”, ha detto il deputato, “ma sarà presto”. Dopo i ripetuti appelli di Trump a porre fine alla guerra in Ucraina, il capo del Cremlino ha detto che “a questo punto effettivamente è meglio incontrarci”, ma non vi è stato ancora il colloquio telefonico a sua volta ampiamente atteso da almeno due settimane.

Secondo l’agenzia Reuters, che ha citato fonti russe, Emirati Arabi Uniti e Arabia Saudita sono al vaglio come Paesi che potrebbero ospitare l’incontro tra Trump e Putin. Nelle ultime settimane alti funzionari russi hanno effettuato visite in Arabia Saudita e negli Emirati Arabi Uniti. Allo stesso tempo, una delle fonti ha affermato che il Cremlino non si è espresso ancora a favore di un summit in uno di questi due Paesi, in quanto entrambi sono molto legati agli Stati Uniti, in particolare in termini di sicurezza. Da parte americana, il consigliere per la sicurezza nazionale Usa Michael Waltz non ha nè confermato né smentito la possibilità di un incontro in uno di questi due Paesi.