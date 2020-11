La contessa De Blanck riceve un bellissimo regalo: l’incontro con la sua amatissima figlia Giada. Patrizia, non riesce a trattenere le lacrime dall’emozione: a pochi passi da lei c’è sua figlia Giada per augurarle buon compleanno. La donna si scioglie in un mare di lacrime, è visibilmente emozionata ma non dimentica di dire a sua figlia: “E’ arrivato il bonifico?”. La Contessa non si smentisce mai!! Ecco Il Video Mediaset.

