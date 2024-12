L’incredibile messaggio di auguri di Trump: “Condannati a morte graziati da Biden… andate all’inferno”

ROMA – L’ha presa bene. Donald Trump ha detto a 37 persone nel braccio della morte, le cui condanne sono state commutate da Joe Biden in ergastoli, letteralmente di “andare all’inferno”.

Il presidente eletto, noto sostenitore della pena di morte, si è scagliato contro la decisione di Biden sulla sua piattaforma social, Truth, dopo aver augurato buon Natale agli oppositori politici che ha definito “lunatici della sinistra radicale”.

Poi si è rivolto a quelli a cui Biden ha mostrato clemenza: “… ai 37 criminali violenti, che hanno ucciso, violentato e saccheggiato come praticamente nessuno prima di loro, ma che hanno appena ricevuto, incredibilmente, la grazia da Sleepy Joe Biden . Mi rifiuto di augurare un felice Natale a quelle fortunate “anime” ma, invece, a cui dirò, ANDATE ALL’INFERNO!”.

In un altro segmento del suo post “natalizio”, Trump ha sarcasticamente fatto gli auguri alle truppe cinesi in servizio nel Canale di Panama, che ha pubblicamente auspicato venga restituito agli Stati Uniti, e al primo ministro canadese, Justin Trudeau, che ha schernito con il titolo di “governatore” nell’ultima delle numerose provocazioni degradanti dopo la vittoria alle elezioni presidenziali di novembre.

“Buon Natale a tutti, compresi i meravigliosi soldati della Cina, che stanno amorevolmente, ma illegalmente, gestendo il Canale di Panama (dove abbiamo perso 38.000 persone nella sua costruzione 110 anni fa), assicurandosi sempre che gli Stati Uniti investano miliardi di dollari in denaro per le ‘riparazioni’, ma non avranno assolutamente nulla da dire su ‘niente'”, ha scritto.

“Inoltre, al governatore del Canada Justin Trudeau , le cui tasse per i cittadini sono decisamente troppo alte, ma se il Canada diventasse il nostro 51° Stato, le loro tasse verrebbero ridotte di oltre il 60%, le loro attività raddoppierebbero immediatamente di dimensioni e sarebbero protetti militarmente come nessun altro Paese al mondo”.

Gli auguri di Natale sono stati estesi anche ai residenti della Groenlandia , “che è necessaria agli Stati Uniti per scopi di sicurezza nazionale e che vogliono che gli Stati Uniti siano lì, e noi lo saremo”.Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it