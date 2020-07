L’indagine antitrust avviata da AGCM contro Apple e Amazon dovrà concludersi entro il 30 Novembre 2021

Come riportato da setteBIT su Twitter, l’indagine antitrust avviata dall’Agcm contro Apple e Amazon si dovrà concludere entro il 30 Novembre 2021.

Apple e Amazon sono accusate di aver messo in atto un’intesa restrittiva della concorrenza per vietare la vendita di prodotti a marchio Apple e Beats da parte dei rivenditori di elettronica non aderenti al programma ufficiale Apple, soggetti, questi ultimi, che acquistano comunque legittimamente i prodotti dai grossisti per rivenderli poi al dettaglio.

