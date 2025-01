L’India bonifica i rifiuti tossici a 40 anni dal disastro di Bhopal

Migliaia di persone sono morte per la contaminazione della zona

Bhopal, 2 gen. (askanews) – L’India ha finalmente deciso di bonificare i rifiuti tossici del disastro di Bhopal. Le autorità locali hanno iniziato a spostare centinaia di tonnellate di rifiuti pericolosi rimasti abbandonati più di 40 anni sul luogo del disastro industriale più mortale del mondo.Circa una dozzina di camion hanno iniziato a trasportare le 337 tonnellate di rifiuti, sigillate all’interno di contenitori e con una scorta della polizia, in un lento convoglio verso il sito di smaltimento a circa 225 chilometri di distanza a Pithampur.Nel 1984, 27 tonnellate di isocianato di metile (MIC), utilizzato nella produzione di pesticidi, hanno travolto la città di oltre due milioni di persone dopo che uno dei serbatoi che immagazzinavano la sostanza chimica mortale ha rotto il suo rivestimento in cemento.Per decenni le comunità hanno attribuito un alto livello di malattie alla contaminazione delle falde acquifere in seguito alla fuga di gas altamente tossico dalla fabbrica Union Carbide nel dicembre 1984.Circa 3.500 persone sono state uccise subito dopo la fuga di sostanze chimiche nella notte del 2 dicembre 1984 e si stima che siano morte fino a 25.000 persone in totale.L’ordine di bonifica dei rifiuti è stato emesso a dicembre, dopo il 40° anniversario del disastro, dall’alta corte dello stato del Madhya Pradesh, che ha fissato una scadenza di un mese.