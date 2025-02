L’indiano Modi da Macron, fra omaggio ai caduti e visite industrali

Andranno anche sul sito nucleare sperimentale Iter

Roma, 12 feb. (askanews) – La visita in Francia del primo ministro indiano Narendra Modi è iniziata questa mattina al fianco del presidente francese Emmanuel Macron con la visita al cimitero di Mazargues per un omaggio ai soldati indiani morti in Francia durante la prima guerra mondiale. Il cimitero è presso Marsiglia, e i due leader sono andati a visitare la sede della CMA CGM, gigante mondiale del trasporto marittimo. Ieri sera avevano cenato in un ristorante di Cassis.Ma il fulcro del viaggio di Modi sarà la visita al cantiere del reattore nucleare sperimentale Iter, a Saint Paul lès Durance, a 70 chilometri dall’impianto già esistente di Caderache. È un progetto per l’energia pulita che coinvolge direttamente l’India: Parigi e Nuova Delhi intendono precisare i termini della cooperazione nel nucleare civile nel campo degli SMR, i piccoli reattori modulari.