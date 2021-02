L’indigeno che potrebbe arrivare al ballottaggio nelle presidenziali in Ecuador

AGI – Terremoto politico in Ecuador: per la prima volta nella storia del Paese, un candidato indigeno, l’avvocato di sinistra Yaku Perez, potrebbe andare al ballottaggio nelle elezioni presidenziali: è attualmente al secondo posto nel conteggio dei voti e, pertanto, il prossimo 11 aprile potrebbe sfidare Andrés Arauz, l’economista socialista e delfino dell’ex capo di Stato Rafael Correa, arrivato in testa al primo turno.

In Ecuador, le elezioni generali di domenica, che si sono svolte in piena pandemia di Covid-19, sono state caratterizzate da polemiche e confusione sui risultati. In base ai dati preliminari annunciati dalla Commissione nazionale elettorale (Cne),

