Linea C, San Giovanni-Colosseo apre a Febbraio 2025, cantieri Venezia a Marzo

Importanti aggiornamenti, questa mattina, sul fronte della Linea C di Roma. Dopo l’arrivo, qualche giorno fa, del finanziamento delle tratte centrali fino alla Farnesina oggi le notizie riguardano l’attesa inaugurazione della tratta San Giovanni-Colosseo, che avverrà tra il primo e il secondo trimestre del 2025, l’apertura dei cantieri a piazza Venezia, a marzo, e l’apertura dei cantieri della tratta Venezia-Farnesina, attesa nel primo trimestre 2025 con taglio del nastro non prima della fine del 2032.

In realtà quelli annunciati oggi, dopo un sopralluogo alla presenza del ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, sono conferme di un cronoprogramma già più o meno noto, seppur solo ai tecnici. A parlarne sono stati il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, e Maria Lucia Conti, commissaria straordinaria per la Linea C e i nuovi tram di Roma.

Partiamo dalla grande stazione archeologica di piazza Venezia. “I cantieri sono attesi a marzo”, ha spiegato il sindaco anche se la commissaria è rimasta più sul generico dicendo che “la prima fase del cantiere della stazione Venezia della Linea C, con lo spostamento dei sottoservizi, dovrebbe aprirsi nel primo semestre del 2023″. In pratica il cantiere per la fermata più centrale della futura rete metro di Roma, che conterrà nel sottosuolo reperti archeologici e gli accessi diretti per palazzo Venezia e Vittoriano, inizierà tra pochi mesi, con lo spostamento di tubi e fili sotterranei, i cosiddetti “sottoservizi”. Poi sarà chiuso temporaneamente per il Giubileo. Ed infine, ad Anno Santo concluso, si ripartirà e si entrerà nella fase avanzata dei lavori in vista dell’apertura nel 2032.

Sarà poi il turno dell’avvio dei lavori per le tratte T2 e T1 della Linea C, ovvero la Venezia-Clodio e la Clodio-Farnesina. In questo caso la tabella ufficiale della commissaria prevede una doppia apertura per i cantieri: primo trimestre 2025 per la T2 e primo trimestre 2026 per la T1 Clodio-Farnesina. Ma l’arrivo in contemporanea delle risorse, per le due tratte insieme, potrebbe cambiare le carte in tavola. Oggi Conti ha spiegato che “ora si è nella fase della progettazione definitiva della T2, a gennaio si parte. I cantieri potrebbero aprirsi nel primo semestre 2025“. Oggi si è parlato genericamente di apertura al pubblico della tratta fino a Farnesina nel 2032, anche se, sempre secondo le tabelle, la fine lavori è prevista per la sola Venezia nel 2032, posticipando al 2035 l’apertura della tratta Venezia (esclusa)-Farnesina.

Per fortuna, infine, molto prima aprirà la tratta precedente San Giovanni-Colosseo, i cui lavori sono in corso da ormai 9 anni. Se fino ad oggi si era parlato di fine lavori per ottobre 2024 oggi è stato chiarito ufficialmente che l’apertura al pubblico avverrà qualche mese dopo: “Dobiamo infatti calcolare il previsto pre-esercizio e l’arrivo delle autorizzazioni varie. Così arriveremo alla piena operatività nel primo trimestre del 2025″. Più preciso ed ottimista il sindaco Gualtieri: “la tratta- ha detto- aprirà a febbraio 2025”. Due le stazioni previste: Amba Aradam e Colosseo, dove sarà attivato subito il nodo di scambio con la linea B. Saranno entrambe due stazioni museo, “le più belle del mondo” hanno detto oggi sia Gualtieri che Salvini.

