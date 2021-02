L’infermeria è piena in una settimana decisiva per la stagione: provate a dire che sono sempre e solo alibi!

La maledizione di un anno calcistico che deve solo finire il prima possibile, prosegue senza alcuna intenzione di placarsi. Sta assumendo vesti comiche questa storia del Napoli e della lista delle assenze ed ogni settimana che passa, una nuova pessima notizia si aggiunge alle precedenti. Piove sul bagnato, insomma e al peggio pare davvero che non ci sia mai fine. Almeno per adesso gli eventi dicono questo.

PROFILO DI MANOLAS

Out Mertens per infortunio, Koulibaly per covid, Ghoulam per covid, Manolas per infortunio, con Insigne acciaccato ma in campo, Petagna acciaccato e che dovrà ancora stringere i denti, Osimhen che non ha raggiunto la condizione migliore e purtroppo è evidente. In attacco si spera di vedere a breve Victor Osimhen partire titolare, anche per far riposare Petagna, mentre la difesa è completamente da reinventare, considerando le assenze dei due centrali titolari.

Difficile stare nei panni di Gattuso in questo momento così delicato

Dovrebbe rientrare Fabian Ruiz, con la speranza di un piglio diverso rispetto al periodo precedente, in cui le prestazioni mai sono state di alto livello. Difficile stare nei panni di Gattuso, bombardato dall’esterno e con le problematiche dello spogliatoio. Eppure in campo bisognerà andare, consapevoli che in caso di ulteriore fallimento, riprenderanno i soliti discorsi e le solite polemiche oramai imparate da tutti a memoria, come una cantilena.

Purtroppo la realtà dice che in una settimana decisiva, dove si vedrà impegnati i partenopei in Coppa Italia contro l’Atalanta e in campionato contro la Juventus, il Napoli dovrà fare a meno anche di Manolas, con Gattuso, a quanto pare, intenzionato a schierare una difesa a tre. In piena emergenza quindi, ci si barcamena tra schemi e preghiere.

Ogni tanto al Napoli servirebbe una mano dalla fortuna

Non ci resta allora che incrociare le dita, restare concentrati e dare il tutto per tutto in campo, con la speranza che ogni tanto la buona sorte abbracci la squadra azzurra. Se solo la fortuna volesse bilanciare quanto fino ad oggi ha tolto al Napoli, dovrebbe perlomeno far uscire indenne dalle prossime due gare la squadra di Gattuso. Ma la fortuna è degli audaci e il Napoli raramente lo è stato. Lo dico sperando in un’immediata smentita.

RESTA SEMPRE AGGIORNATO

The post L’infermeria è piena in una settimana decisiva per la stagione: provate a dire che sono sempre e solo alibi! appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento