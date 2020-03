“Non avete idea di che mare enorme di malattia sofferenza e dolore questa pandemia sta creando. E non illudetevi che possa accadere agli altri e non a voi. Quando vi supplichiamo di stare a casa e vi diciamo che siamo al collasso non scherziamo»

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo L’infermiere del 118 e la lezione di vita: “Voglio che mia mamma muoia a casa» proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento