“L’Infinito più o meno” di Francesco Renga e Nek Filippo Neviani

L’incontro artistico e di amicizia di due grandi voci italiane

Milano, 9 mar. (askanews) – Due amici, due grandi voci unite per una brano emozionante e profondo che affronta il tema della paternità in tutte le sue sfumature. Renga e Nek lasciano il posto a Francesco e Filippo nel nuovo singolo “L’Infinito più o meno” (Epic/Sony Music), in radio e digitale dal 10 marzo. “Tu mi hai indicato stelle con la mano. Come se fosse una strada che non conoscevo. La notte vista da un treno, un terremoto leggero. Così forte che tremo ma che lo amo se con te”, cantano i due amici nel ritornello che entra subito in testa e nel cuore. Ma è solo l’inizio. Il brano (scritto da Edwyn Roberts, Cheope, Gianluigi Fazio, Alex “Raige” Vella e prodotto da Enrico Brun, Marco Paganelli) anticipa il nuovo progetto discografico condiviso. In attesa dell’evento celebrativo il prossimo 5 settembre all’Arena di Verona, a grande richiesta si aggiunge un altro imperdibile appuntamento live sabato 7 ottobre al Mediolanum Forum di Assago – Milano, per ripercorrere ancora una volta le incredibili carriere di due artisti che con la loro musica hanno segnato intere generazioni!

Inoltre, RENGA e NEK saranno impegnati in un tour nelle principali città italiane: 02 luglio – Cavea dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone – Roma. 07 settembre – Piazza della Loggia – Brescia. 11 ottobre – Teatro Augusteo – Napoli 12 ottobre – Teatro Team – Bari. 16 ottobre – Europauditorium – Bologna. 19 ottobre – Teatro Verdi – Firenze. 21 ottobre – Teatro Colosseo – Torino.

I biglietti per le nuove date sono disponibili in prevendita a partire dalle ore 16.00 di oggi, mercoledì 1° marzo, su www.ticketone.it e nei punti vendita abituali.

Le date live sono prodotte e organizzate da Friends & Partners. Il concerto al Mediolanum Forum di Assago (Milano) è realizzato in collaborazione con Showbees.

continua a leggere sul sito di riferimento