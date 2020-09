L’infortunio di Insigne: i tempi di recupero – cm.it

Napoli-Genoa è stata la partita perfetta, eccetto per un grosso dettaglio: l’infortunio di Lorenzo Insigne. Il capitano del Napoli infatti è uscito al 23′ a causa di uno stiramento all’adduttore della coscia sinistra. Dunque Gennaro Gattuso sorride sì, ma a metà.

L’infortunio di Insigne: i tempi di recupero

Lorenzo Insigne è uscito anzitempo dallo stadio San Paolo in Napoli-Genoa a causa di un infortunio. Il capitano del Napoli infatti, purtroppo, ha rimediato uno stiramento all’adduttore della coscia sinistra. Stando a quanto riportato da calciomercato.it i tempi di recupero sarebbe intorno ai 20-30 giorni. Ciò significa innanzitutto assenza contro la Juventus (match previsto per domenica prossima), ma anche non convocazione in Nazionale (tre partite tra il 7 e il 14 ottobre: amichevole con la Moldavia a Parma e impegni in Nations League con Polonia e Olanda).

Inoltre tra lunedì e martedì il giocatore si sottoporrà agli esami strumentali e questi chiariranno con più precisione l’entità dell’infortunio e le tempistiche di recupero.

