Lino D’Angiò ed Enzo Gragnaniello in scena al Teatro Pierrot, Napoli Est Fest

Prosegue la rassegna natalizia Napoli Est Fest, che ha come palcoscenico diffuso i quartieri della VI Municipalità di Napoli – Barra, Ponticelli e San Giovanni a Teduccio, confermandosi come uno degli appuntamenti culturali più significativi delle festività per la zona orientale della città.

Martedì 30 dicembre alle ore 20, al teatro Pierrot (Via Angelo Camillo de Meis, 58) una serata speciale che vedrà protagonisti due artisti amatissimi dal pubblico napoletano, capaci di unire comicità, musica e identità popolare.

Ad aprire la serata sarà Lino D’Angiò (nella foto in basso), volto storico della comicità napoletana contemporanea, che porterà in scena “Piacere D’Angiò”, uno spettacolo che raccoglie il suo repertorio più celebre: personaggi iconici, sketch memorabili e uno sguardo ironico e intelligente sull’anima del popolo napoletano, tra vizi, virtù e quotidianità.

A seguire, la musica intensa e poetica di Enzo Gragnaniello (nella foto in alto) accompagnerà il pubblico nel live “Veleno, Mare e Ammore”, un concerto coinvolgente che attraversa le sonorità mediterranee e le emozioni più profonde. Sul palco con lui Piero Gallo alla mandolina, Erasmo Petringa al violoncello e basso e Marco Caligiuri alle percussioni.

A condurre la serata sarà Sara Lotta, speaker di Radio Kiss Kiss Italia.

Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti.

Oltre agli spettacoli teatrali e musicali, Napoli Est Fest propone un ricco calendario di iniziative che animano i quartieri della zona orientale con eventi dedicati a grandi e piccoli, all’insegna della musica, dello spettacolo e della condivisione sociale.

Tra gli appuntamenti in programma anche il Presepe Vivente “’A Pace int’ ’a Guerra”, in scena il 2, 3 e 4 gennaio a Barra, nella Villa Roomer, dalle 17 alle 23:30. Un percorso suggestivo tra tradizione, spiritualità e riflessione, con ingresso gratuito a gruppi.

Napoli Est Fest è un’iniziativa promossa con il patrocinio del Comune di Napoli – Assessorato al Turismo e alle Attività Produttive e della Municipalità 6, inserita in un più ampio percorso di valorizzazione culturale e sociale dei quartieri di Napoli Est, con l’obiettivo di rendere la cultura uno strumento di inclusione, partecipazione e rigenerazione urbana.

Per info e prenotazioni: 081 7951844/66