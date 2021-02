AGI – A distanza di un anno dalla ricezione, alcuni contribuenti si sono visti recapitare a mezzo raccomandata un ‘Accertamento somme indebitamente percepite su prestazione indennità per emergenza Covid-19′ in relazione al bonus da 600 euro previsto dal decreto Cura Italia. A darne notizia è il Centro Studi Fiscal Focus.

“Si tratta senza dubbio di una circostanza che non mancherà di creare più di un grattacapo, anche perché tocca rilevare, ancora una volta, che i contribuenti non sono posti nelle condizioni di comprendere appieno l’indebito comportamento loro contestato, condizione essenziale per poter valutare la correttezza della pretesa avanzata dall’Inps,

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo L’Inps ha inviato alcune richieste di restituzione del bonus da 600 euro proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento