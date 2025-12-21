domenica, 21 Dicembre , 25

Ucraina, Salvini: “Kiev non potrà vincere sul campo, è arrivato il momento di fermarsi”

(Adnkronos) - "Questa è una guerra che nessuno...

Egitto, collisione fra navi crociera sul Nilo: morta un’italiana

(Adnkronos) - Una cittadina italiana è morta nella...

Treviso-Mestre, scontri dopo derby: sassaiola contro pullman, ferito il conducente

(Adnkronos) - Scontri tra tifosi del Treviso e...

Caso Garlasco, Tg1: “Ci sarebbe una nuova impronta di scarpa insanguinata”

(Adnkronos) - Nell’inchiesta sul delitto di Garlasco, secondo...
l’intelligence-americana-(che-trump-non-ascolta):-putin-vuole-tutta-l’ucraina,-e-anche-di-piu
L’intelligence americana (che Trump non ascolta): Putin vuole tutta l’Ucraina, e anche di più

L’intelligence americana (che Trump non ascolta): Putin vuole tutta l’Ucraina, e anche di più

MondoL’intelligence americana (che Trump non ascolta): Putin vuole tutta l’Ucraina, e anche di più
Redazione-web
Di Redazione-web

ROMA – I rapporti dell’intelligence statunitense continuano a parlare senza giri di parole: Vladimir Putin non ha abbandonato l’obiettivo di conquistare l’intera Ucraina e di rimettere le mani su porzioni d’Europa appartenute all’ex impero sovietico. Altro che pace. A rivelarlo alla agenzia Reuters sei fonti vicine agli apparati Usa.Una lettura che cozza frontalmente con la narrazione della Casa Bianca. Donald Trump e i suoi negoziatori insistono sul fatto che il Cremlino voglia chiudere il conflitto. L’ultimo rapporto di intelligence, però, risale a fine settembre e racconta tutt’altra storia. Non solo le valutazioni degli 007 americani smentiscono anche le rassicurazioni di Putin, che nega di rappresentare una minaccia per l’Europa, ma dal 2022 a oggi, spiegano le fonti, il giudizio non è mai cambiato: Mosca punta all’Ucraina intera e guarda con interesse anche agli ex Paesi del blocco sovietico, compresi membri della Nato. Una linea condivisa da governi e servizi europei, peraltro.Oggi la Russia controlla circa il 20% dell’Ucraina: gran parte del Donbass, pezzi di Zaporizhia e Kherson e la Crimea. Putin rivendica tutto come territorio russo. Trump, secondo due fonti della Reuters, starebbe invece spingendo Kiev a ritirarsi anche dalla piccola porzione di Donetsk ancora sotto controllo ucraino. Ipotesi respinta da Zelensky.
Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.