L’intelligence americana (che Trump non ascolta): Putin vuole tutta l’Ucraina, e anche di più

ROMA – I rapporti dell’intelligence statunitense continuano a parlare senza giri di parole: Vladimir Putin non ha abbandonato l’obiettivo di conquistare l’intera Ucraina e di rimettere le mani su porzioni d’Europa appartenute all’ex impero sovietico. Altro che pace. A rivelarlo alla agenzia Reuters sei fonti vicine agli apparati Usa.Una lettura che cozza frontalmente con la narrazione della Casa Bianca. Donald Trump e i suoi negoziatori insistono sul fatto che il Cremlino voglia chiudere il conflitto. L’ultimo rapporto di intelligence, però, risale a fine settembre e racconta tutt’altra storia. Non solo le valutazioni degli 007 americani smentiscono anche le rassicurazioni di Putin, che nega di rappresentare una minaccia per l’Europa, ma dal 2022 a oggi, spiegano le fonti, il giudizio non è mai cambiato: Mosca punta all’Ucraina intera e guarda con interesse anche agli ex Paesi del blocco sovietico, compresi membri della Nato. Una linea condivisa da governi e servizi europei, peraltro.Oggi la Russia controlla circa il 20% dell’Ucraina: gran parte del Donbass, pezzi di Zaporizhia e Kherson e la Crimea. Putin rivendica tutto come territorio russo. Trump, secondo due fonti della Reuters, starebbe invece spingendo Kiev a ritirarsi anche dalla piccola porzione di Donetsk ancora sotto controllo ucraino. Ipotesi respinta da Zelensky.

