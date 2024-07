l’intelligenza-artificiale-che-democratizza-borse-studio-per-gen-z

La nuova piattaforma si chiama Neuture.ai

Roma, 9 lug. (askanews) – Neuture.ai è la nuova piattaforma fintech che sta cambiando il modo in cui gli studenti della Generazione Z accedono alle borse di studio, rendendo l’istruzione superiore più accessibile e inclusiva. Grazie alla sua tecnologia proprietaria basata sull’Intelligenza Artificiale, Neuture.ai connette gli studenti con le migliori borse di studio disponibili, aiutandoli a coprire le spese universitarie e a realizzare i propri sogni accademici.

La piattaforma vanta un database di oltre 500 borse di studio, continuamente aggiornato con nuove opportunità ogni settimana, che coprono 5200 corsi di laurea in 92 università italiane. Questo permette agli studenti di risparmiare centinaia di ore di ricerca, comprensione e preparazione documentale, consentendo loro di concentrarsi esclusivamente sullo studio e sulla loro crescita personale.

Da Roma a Milano Andrea Pinto, Saverio Mazza e Vincenzo Marcianó, i tre co-fondatori di Neuture.ai, sottolineano: “Neuture.ai è una Social Impact Fintech che democratizza lo studio universitario, per dar voce ai sogni degli studenti che vogliono costruirsi un nuovo futuro. Vogliamo aiutare gli studenti che hanno bisogno di affrancarsi economicamente dalle loro famiglie a poterlo fare, così da rendere l’istruzione superiore accessibile a tutti. La nostra piattaforma è progettata per facilitare questo processo e garantire che le borse di studio raggiungano chi ne ha bisogno”.

L’obiettivo di Neuture.ai è ambizioso: sensibilizzare le società private ad integrare le borse di studio pubbliche e erogare almeno un miliardo di euro di sponsorizzazioni nei prossimi 5 anni. Questa iniziativa mira a supportare una parte degli oltre 340 mila studenti italiani e dei più di 3 milioni di studenti europei che vivono sotto la soglia della povertà. Entra a far parte di questa rivoluzione educativa: visita www.neuture.ai e creati un nuovo futuro.