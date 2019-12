L’Inter blinda i suoi gioielli: tutto fatto per un rinnovo di contratto, cifre e dettagli

​L’Inter vuole blindare i suoi pezzi pregiati e ritoccare la rosa dove serve. Una delle sorprese più bella di questa prima parte di stagione porta senza dubbio ad Alessandro Bastoni, promettente difensore classe ’99 che si sta confermando sui buoni livelli visti nell’anno di prestito al Parma e lanciato senza paura da Antonio Conte per far rifiatare un mostro sacro come Diego Godin. ​Come si legge su FcInterNews.it, nelle prossime settimane l’ex centrale dell’Atalanta siglerà il rinnovo del… continua a leggere sul sito di riferimento