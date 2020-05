L’Inter è pronta a rimettersi in moto: fissata la data per la ripresa degli allenamenti alla Pinetina

Dopo il via libera ufficiale da parte del Viminale in merito alla possibilità da parte dei club di Serie A di poter riprendere gli allenamenti individuali dei propri giocatori, l’Inter è pronta a rimettersi in moto e a riprendere a lavorare sul campo. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport i nerazzurri torneranno ad allenarsi martedì alla Pinetina seppur con significative differenze rispetto ai normali standard: i giocatori dell’Inter potranno allenarsi in gruppetti da 3-4 persone… continua a leggere sul sito di riferimento