L’Inter risolve il rebus Udinese ed espugna la Dacia Arena per 2-0 grazie alla doppietta del solito Lukaku. Il belga sblocca una partita diventata molto complicata per i nerazzurri, protagonisti di una prima ora di gioco ricca di imprecisioni e con qualche sofferenza di troppo in fase difensiva. La squadra di Conte torna comunque alla vittoria dopo tre pareggi di fila e sale a quota 51 riportandosi a -3 dalla Juventus; due i punti di vantaggio, invece, sulla Lazio, che però ha una partita in meno. Primo tempo bloccato ed equilibrato: entrambe le squadre preferiscono agire di rimessa sfruttando le ripartenze,

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo L’INTER PASSA A UDINE CON UNA DOPPIETTA DI LUKAKU proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento