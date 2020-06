L’Inter premia lo “specialista” Handanovic: sarà rinnovo, un altro anno da titolare

L’Inter torna in campo questa sera contro il Napoli per conquistare l’accesso alla finale di Coppa Italia. In caso di parità tra andata e ritorno, le due formazioni si giocheranno il pass per l’Olimpico direttamente ai calci di rigore. Per i nerazzurri l’arma in più sarà Samir Handanovic, il miglior para-rigori nella storia della Serie A insieme a Gianluca Pagliuca. Il record dello sloveno potrebbe rappresentare un ostacolo difficile da superare per i calciatori del Napoli sia tecnicamente sia… continua a leggere sul sito di riferimento